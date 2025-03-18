ЄС і Британія хочуть поглибити співпрацю у сфері безпеки і оборони

Євросоюз і Велика Британія налаштовані на оновлення своїх відносин у сфері безпеки і оборони задля ефективнішого протистояння загрозі з боку Росії і підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у спільній статті глави МЗС Британії Девіда Леммі та очільниці європейської дипломатії Каї Каллас у виданні Politico.

Відправною точкою для Леммі і Каллас є те, що європейська безпека є неподільною.

"Велика Британія може більше не бути членом ЄС, але коли йдеться про безпеку нашого континенту, Європа не може дозволити собі бути меншою, ніж сума наших частин", – стверджують вони.

За їх словами, Британія і ЄС об'єдналися в момент кризи, і з новим урядом у Вестмінстері та новою Європейською комісією в Брюсселі співпраця лише прискорилася.

"Щоб відповісти на цей момент, ми повинні піти далі. Це означає модернізацію зовнішньої політики і відносин у сфері безпеки між ЄС і Великою Британією, щоб ми могли максимізувати наш вплив у нестабільному світі. Наші спільні цінності і інтереси роблять нас природними стратегічними партнерами", – пишуть Леммі і Каллас.

"Нашим пріоритетом має бути забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні. Ми повинні стримати загрозу, яку Росія становить для всієї Європи. Агресори ніколи не можуть бути винагороджені", – наголошують топдипломати ЄС і Британії.

Вони вказують на необхідність прискорити підтримку України і посилити тиск на Росію, та паралельно – збільшити витрати на оборону і зміцнити європейську оборонну промисловість.

"Загрози, з якими ми стикаємося, виходять за рамки суто військових. Це епоха гібридних загроз, зі шквалом фейкових новин у наших ЗМІ та сплеском диверсій і зловмисних гібридних атак. І тут ЄС і Велика Британія мають спільні інтереси, які можна легко перевести в більш рішучі спільні дії", – стверджують Леммі і Каллас.

За їх словами, сильніша співпраця між Великою Британією і ЄС повинна продовжувати підтримувати багатосторонність і міжнародний порядок, заснований на правилах, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй.

"У політиці моменти кризи також можуть відкривати можливості. Занадто багато поставлено на карту, щоб ми могли проігнорувати можливості, які відкриваються перед нами. У світі у вогні нова ера у співпраці між ЄС і Великою Британією в галузі безпеки і оборони має важливе значення для збереження безпеки наших країн і людей", – резюмують очільники британської і європейської дипломатії.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Кая Каллас відвідає Велику Британію для обговорень з міністрами закордонних справ і оборони країни зусиль зі стримування російської економіки.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що G7 планує подальші кроки зі здійснення тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на припинення вогню в Україні.