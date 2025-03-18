ЕС и Британия хотят углубить сотрудничество в сфере безопасности и обороны

Евросоюз и Великобритания настроены на модернизацию своих отношений в сфере безопасности и обороны для более эффективного противостояния угрозе со стороны России и поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в совместной статье главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и руководительницы европейской дипломатии Каи Каллас в издании Politico.

Отправной точкой для Лэмми и Каллас является то, что европейская безопасность является неделимой.

"Великобритания может больше не быть членом ЕС, но когда речь идет о безопасности нашего континента, Европа не может позволить себе быть меньше, чем сумма наших частей", – утверждают они.

По их словам, Великобритания и ЕС объединились в момент кризиса, и с новым правительством в Вестминстере и новой Европейской комиссией в Брюсселе сотрудничество только ускорилось.

"Чтобы ответить на этот момент, мы должны пойти дальше. Это означает модернизацию внешней политики и отношений в сфере безопасности между ЕС и Великобританией, чтобы мы могли максимизировать наше влияние в нестабильном мире. Наши общие ценности и интересы делают нас естественными стратегическими партнерами", – пишут Лэмми и Каллас.

"Нашим приоритетом должно быть обеспечение справедливого и прочного мира в Украине. Мы должны сдержать угрозу, которую Россия представляет для всей Европы. Агрессоры никогда не могут быть вознаграждены", – отмечают топ-дипломаты ЕС и Британии.

Они указывают на необходимость ускорить поддержку Украины и усилить давление на Россию и параллельно – увеличить расходы на оборону и укрепить европейскую оборонную промышленность.

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, выходят за рамки чисто военных. Это эпоха гибридных угроз, со шквалом фейковых новостей в наших СМИ и всплеском диверсий и злонамеренных гибридных атак. И здесь у ЕС и Великобритании – общие интересы, которые можно легко перевести в более решительные совместные действия", – утверждают Лэмми и Каллас.

По их словам, более сильное сотрудничество между Великобританией и ЕС должно продолжать поддерживать многосторонность и международный порядок, основанный на правилах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций.

"В политике моменты кризиса также могут открывать возможности. Слишком много поставлено на карту, чтобы мы могли проигнорировать возможности, которые открываются перед нами. В мире в огне новая эра в сотрудничестве между ЕС и Великобританией в области безопасности и обороны имеет важное значение для сохранения безопасности наших стран и людей", – резюмируют руководители британской и европейской дипломатии.

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетит Великобританию для обсуждений с министрами иностранных дел и обороны страны усилий по сдерживанию российской экономики.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что G7 планирует дальнейшие шаги по оказанию давления на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня в Украине.