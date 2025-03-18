Рада ЄС остаточно схвалила фонд на 1,9 млрд євро на підтримку Молдови

Рада ЄС дала остаточне зелене світло створенню Фонду реформ та зростання для Республіки Молдова, нового інструменту для підтримки реформ, пов'язаних з ЄС, та економічного зростання в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Пакет коштів у розмірі 1,9 млрд євро, наданий фондом, є найбільшим пакетом фінансової підтримки з боку ЄС з часу здобуття Молдовою незалежності та доповнює іншу значну підтримку, яку ЄС надає країні.

Він стимулюватиме економіку Молдови та наблизить країну до членства в ЄС шляхом прискорення реформ. Він також допоможе Молдові протистояти викликам, пов'язаним з війною Росії проти України та постійними спробами Росії дестабілізувати країну.

"Сьогодні ми допомагаємо молдованам просувати ключові соціально-економічні реформи, стимулювати їхню економіку та прискорити вступ країни до ЄС. Новий інструмент також посилить стійкість Молдови, пом'якшивши вплив несправедливої загарбницької війни Росії проти України", – сказав Адам Шапка, міністр європейських справ Польщі, яка головує у Раді ЄС.

Цей інструмент є фінансовою основою Плану зростання Молдови, представленого Європейською комісією у жовтні 2024 року. Він підтримуватиме Молдову в період з 2025 по 2027 рік і, як очікується, надасть до 385 млн євро у вигляді грантів та 1,5 млрд євро у вигляді кредитів. Ці кредити будуть дуже пільговими, з тривалим терміном погашення і вигідними відсотковими ставками.

Виплати здійснюватимуться за суворих умов, пов'язаних з проведенням реформ.

11 березня за створення фонду проголосував Європарламент.

На початку лютого Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро.