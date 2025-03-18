Совет ЕС окончательно одобрил фонд на 1,9 млрд евро в поддержку Молдовы

Совет ЕС дал окончательный зеленый свет созданию Фонда реформ и роста для Республики Молдова, нового инструмента для поддержки реформ, связанных с ЕС, и экономического роста в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Пакет средств в размере 1,9 млрд евро, предоставленный фондом, является крупнейшим пакетом финансовой поддержки со стороны ЕС со времени обретения Молдовой независимости и дополняет другую значительную поддержку, которую ЕС оказывает стране.

Он будет стимулировать экономику Молдовы и приблизит страну к членству в ЕС путем ускорения реформ. Он также поможет Молдове противостоять вызовам, связанным с войной России против Украины и постоянными попытками России дестабилизировать страну.

"Сегодня мы помогаем молдаванам продвигать ключевые социально-экономические реформы, стимулировать их экономику и ускорить вступление страны в ЕС. Новый инструмент также усилит устойчивость Молдовы, смягчив влияние несправедливой захватнической войны России против Украины", – сказал Адам Шапка, министр европейских дел Польши, которая председательствует в Совете ЕС.

Этот инструмент является финансовой основой Плана роста Молдовы, представленного Европейской комиссией в октябре 2024 года. Он будет поддерживать Молдову в период с 2025 по 2027 год и, как ожидается, предоставит до 385 млн евро в виде грантов и 1,5 млрд евро в виде кредитов. Эти кредиты будут льготными, с длительным сроком погашения и выгодными процентными ставками.

Выплаты будут осуществляться при строгих условиях, связанных с проведением реформ.

11 марта за создание фонда проголосовал Европарламент.

В начале февраля Европейская комиссия и Молдова согласовали двухлетнюю комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы, по которой страна получит от ЕС в 2025 году 250 млн евро.