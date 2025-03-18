Серед затриманих у зв’язку з пожежею у Північній Македонії – ексміністр економіки

У Північній Македонії суд виніс рішення про тимчасове затримання колишнього міністра уряду та кількох інших колишніх посадовців у зв'язку з ліцензією на діяльність клубу в місті Кочани, де вихідними сталася смертоносна пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Суд у Північній Македонії в понеділок увечері постановив помістити під варту на 48 годин колишнього міністра економіки Крешніка Бектеші та ще сімох осіб.

Окрім Бектеші, суд першої інстанції в Кочани виніс рішення про короткострокове утримання під вартою колишнього керівника Державної ринкової інспекції Горана Трайковського та колишнього керівника Управління захисту і порятунку Бекіма Максуті.

Державна прокуратура розслідує справу Бектеші через проблеми з ліцензією нічного клубу "Пульс" у місті Кочани, де сталася пожежа.

В результаті однієї з найжахливіших трагедій, що сталася в країні з населенням трохи менше 2 мільйонів жителів, щонайменше 59 людей загинули і 155 були госпіталізовані.

Влада підозрює, що ліцензія клубу на проведення кабаре, яка дозволяє йому працювати після півночі, видана 13 березня минулого року, була сфальсифікована або видана в корупційний спосіб.

Влада з'ясувала, що хоча ліцензійний документ з оригінальною печаткою і підписами міністерства існує, його не можна знайти в центральному реєстрі ліцензій.

Бектеші очолював Міністерство економіки з 2017 року до червня 2024 року, коли була видана ліцензія проблемного клубу.

Міністр внутрішніх справ Панче Тошковський заявив у понеділок, що разом з прокуратурою вони перевіряють кілька установ, включаючи міністерства економіки та внутрішніх справ, Державну ринкову інспекцію, інспекцію праці, Управління захисту і порятунку, а також інші органи, які мали повноваження підписувати документи, що дозволили клубу працювати.

Він сказав, що прокуратура вже встановила близько 20 підозрюваних, і що кількість підозрюваних може зрости.

У вівторок прокуратура повідомила, що мер Кочани Люпко Папазов, який подав у відставку в понеділок, також був викликаний для надання інформації. Наразі він не є підозрюваним.

Поміж тим влада Північної Македонії закликає до спокою на тлі того, як студентські групи закликали до нових акцій протесту у вівторок після пожежі в нічному клубі.