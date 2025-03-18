У Північній Македонії планують протести через смертоносну пожежу: влада закликає до спокою

Студентські групи у Північній Македонії закликали до нових акцій протесту у вівторок після пожежі в нічному клубі у місті Кочани, внаслідок якої загинули 59 осіб і понад 150 були поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У понеділок тисячі людей вийшли на вулиці міста Кочани із гаслами проти корупції та порушень правил безпеки. Протест зібрався також у столиці Скоп’є.

Деякі з акції завершились сутичками – протестувальники в Кочанах перекинули фургон і закидали камінням муніципальну будівлю.

"Ми повинні ще раз закликати до розсудливості. Ми повинні дозволити органам прокуратури зробити свою роботу, щоб врешті-решт нормалізувати обстановку в країні", – заявив міністр внутрішніх справ Північної Македонії Панче Тошковський.

За словами офіційних осіб, було виявлено численні порушення техніки безпеки в нічному клубі, де сталась пожежа – відсутність аварійних виходів, недостатня кількість пожежного обладнання, використання легкозаймистого облицювання і відсутність системи пожежогасіння.

Нагадаємо, трагедія в місті Кочани сталась близько 03:00 у ніч проти 16 березня. Попередньою причиною пожежі називають використання піротехніки.

За останніми даними, жертвами пожежі стали 59 осіб.

Влада Північної Македонії оголосила семиденну жалобу у зв'язку із трагедією.