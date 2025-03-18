В Северной Македонии суд вынес решение о временном задержании бывшего министра правительства и нескольких других бывших должностных лиц в связи с лицензией на деятельность клуба в городе Кочаны, где на выходных произошел смертоносный пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Суд в Северной Македонии в понедельник вечером постановил поместить под стражу на 48 часов бывшего министра экономики Крешника Бектеши и еще семь человек.

Кроме Бектеши, суд первой инстанции в Кочанах вынес решение о краткосрочном содержании под стражей бывшего руководителя Государственной рыночной инспекции Горана Трайковского и бывшего руководителя Управления защиты и спасения Бекима Максути.

Государственная прокуратура расследует дело Бектеши из-за проблем с лицензией ночного клуба "Пульс" в городе Кочаны, где произошел пожар.

В результате одной из самых ужасных трагедий, произошедшей в стране с населением чуть менее 2 миллионов жителей, по меньшей мере 59 человек погибли и 155 были госпитализированы.

Власти подозревают, что лицензия клуба на проведение кабаре, которая позволяет ему работать после полуночи, выданная 13 марта прошлого года, была сфальсифицирована или выдана коррупционным способом.

Власти выяснили, что хотя лицензионный документ с оригинальной печатью и подписями министерства существует, его нельзя найти в центральном реестре лицензий.

Бектеши возглавлял Министерство экономики с 2017 года до июня 2024 года, когда была выдана лицензия проблемного клуба.

Министр внутренних дел Панче Тошковский заявил в понедельник, что вместе с прокуратурой они проверяют несколько учреждений, включая министерства экономики и внутренних дел, Государственную рыночную инспекцию, инспекцию труда, Управление защиты и спасения, а также другие органы, которые имели полномочия подписывать документы, позволившие клубу работать.

Он сказал, что прокуратура уже установила около 20 подозреваемых, и что количество подозреваемых может возрасти.

Во вторник прокуратура сообщила, что мэр Кочаны Люпко Папазов, который подал в отставку в понедельник, также был вызван для предоставления информации. Сейчас он не является подозреваемым.

Между тем власти Северной Македонии призывают к спокойствию на фоне того, как студенческие группы призвали к новым акциям протеста во вторник после пожара в ночном клубе.