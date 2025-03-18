Наводнения на юге Испании привели к эвакуациям и закрытию дорог

Наводнения, вызванные сильными дождями, заставили власти на юге Испании эвакуировать жителей более 350 домов, перекрыть дороги и отменить занятия в школах во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Региональные чиновники приказали эвакуировать жителей 365 домов в селе Кампанильяс вблизи города Малага поздно вечером в понедельник после того, как соседняя река вышла из берегов. Эвакуированные провели ночь в муниципальном спортивном зале.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Начальник внутренних дел Андалусии Антонио Санс сообщил, что для 19 рек в Андалусии во вторник объявлен красный уровень тревоги из-за угрозы наводнения, поскольку непогода распространилась от Малаги на южном побережье до районов, не имеющих выхода к морю, вблизи Севильи и Кордовы. Из-за подъема воды пришлось закрыть 40 автомагистралей по всей Андалусии, а также некоторые железнодорожные линии.

Тот же район Малаги пострадал в ноябре, когда сильные дожди на значительной территории Испании привели к разрушительному наводнению на востоке страны, которое унесло 233 жизни, преимущественно в Валенсии.

В Испании, которая в последние годы страдает от длительной засухи, последние две недели льют постоянные дожди, особенно на юге страны, а последний шторм оказался слишком сильным для водохранилищ и берегов рек.

Ученые и чиновники связывают эти колебания между экстремально сухими и влажными периодами с изменением климата, которое также привело к все более жаркому лету в Испании.

10 марта суд в Испании, который расследует прошлогодние смертельные наводнения в Валенсии по подозрению в умышленном убийстве, вызвал для дачи показаний двух бывших топ-чиновников региона.