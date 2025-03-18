Глава МИД Германии может стать следующим председателем Генассамблеи ООН

Правительство Германии хочет выдвинуть действующего министра иностранных дел Анналену Бербок на ротационную должность председателя Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Ожидается, что немецкое федеральное правительство выдвинет Бербок кандидатом от Германии на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН на сессии 2025/26 года.

Глава МИД Германии, которая должна вскоре потерять должность из-за отсутствия своей Партии зеленых в будущей коалиции, ранее отказалась от руководства парламентской фракцией по личным причинам.

Тогда Бербок объяснила, что "после многих лет работы на высокой скорости" хотела бы взять перерыв и решить, "что этот момент означает для меня и моей семьи".

Председателя Генеральной ассамблеи ООН избирают государства-члены Генассамблеи на ежегодной основе. Руководитель ГА является должностным лицом Генеральной ассамблеи, председательствует на заседаниях и отвечает за их повестку дня.

44-летняя Анналена Бербок участвует в активной политике с 2008 года.

В ноябре Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о своем разводе. Они оба хотят продолжать заботиться о своих двух дочерях, которым сейчас 9 и 13 лет, вместе.