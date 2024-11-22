Глава МЗС Німеччини розлучається після 17 років шлюбу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та її чоловік Даніель Холефляйш підтвердили, що почали процес розлучення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це першим повідомив таблоїд Bild, а пізніше підтвердила сама пара у заяві для ЗМІ.

Бербок і Холефляйш заявили, що "деякий час тому" ухвалили рішення про розлучення, при цьому наголосили, що в них "немає нових партнерів".

"Найважливіше для нас – разом забезпечити нашим двом дочкам можливість рости в мирі і в сповненому любові оточенні. Відповідно, ми продовжимо жити в нашому спільному будинку в Потсдамі", – йдеться у заяві

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Фото: DPA

Причини розлучення пара не коментує.

Анналена Бербок прожила у шлюбі з Даніелем Холефляйшем, з яким познайомилась у Партії "зелених", 17 років. Пара виховує доньок віком 9 і 12 років.

Минулого року, нагадаємо, стало відомо про розлучення прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з дружиною після 18 років шлюбу.

Колишня прем'єрка Фінляндії Санна Марін також оголосила про розлучення з чоловіком Маркусом Ряйкконеном після 19 років спільного життя.