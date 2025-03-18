Матернова запевнила: ЄС ніколи не визнає окуповані Росією територій України

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова запевнила – ЄС ніколи не визнає окуповані Росією території.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

Матернова заявила, що Росія намагається силою перекроїти кордони. Вона наголосила, що суверенітет і територіальна цілісність захищені міжнародним правом та не є предметом переговорів.

"ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію та окупацію Росією українських територій. Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області – це Україна", – акцентувала вона.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Майк Волц припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки".

Державний секретар США Марко Рубіо також говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

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