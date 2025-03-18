Матернова заверила: ЕС никогда не признает оккупированные РФ территории Украины

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заверила – ЕС никогда не признает оккупированные Россией территории.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

Матернова заявила, что Россия пытается силой перекроить границы. Она подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность защищены международным правом и не является предметом переговоров.

"ЕС не признает и никогда не признает незаконную аннексию и оккупацию Россией украинских территорий. Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области – это Украина", – акцентировала она.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".

Государственный секретарь США Марко Рубио также говорил, что Украине придется пойти на уступки в отношении территорий, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

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