Зеленський: МЗС перевірить вихід США з групи, що розслідує агресію проти України

Президент Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі зʼясувати ситуацію з виходом США з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 18 березня у відповідь на запитання "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що звернувся до глави МЗС після повідомлень про вихід США з групи з розслідування злочину агресії проти України, і "міністр мені відповів, що не факт, що щось буде зупинено або призупинено".

"Тому ми домовилися, що він зараз мені підготує (звіт. – Ред.)", – сказав він, додавши, що ознайомиться з ним через два дні після повернення до Києва.

У понеділок стало відомо, що США повідомили Євроюст про вихід із групи ICPA, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.

ICPA був створений для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, що визначаються міжнародним правом і договорами як агресія, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.

Адміністрація колишнього американського президента Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.

Центр запрацював у Гаазі в липні 2023 року і, як говорили в ЄС, повинен був мати ключове значення для розслідування злочину агресії Росії проти України та сприяти формуванню справ для майбутніх судових процесів.