Зеленский: МИД проверит выход США из группы, расследующей агрессию против Украины

Президент Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Андрею Сибизи выяснить ситуацию с выходом США из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

Об этом он сказал во время общения с журналистами 18 марта в ответ на вопрос "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что обратился к главе МИД после сообщений о выходе США из группы по расследованию преступления агрессии против Украины, и "министр мне ответил, что не факт, что что-то будет остановлено или приостановлено".

"Поэтому мы договорились, что он сейчас мне подготовит (отчет. – Ред.)", – сказал он, добавив, что ознакомится с ним через два дня после возвращения в Киев.

В понедельник стало известно, что США уведомили Евроюст о выходе из группы ICPA, созданной для расследования действий руководства государств, ответственных за полномасштабное вторжение в Украину.

ICPA был создан для привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений, определяемых международным правом и договорами как агрессия, которая нарушает суверенитет другой страны и не начата в целях самообороны.

Администрация бывшего американского президента Джо Байдена присоединилась к ICPA в 2023 году. США были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой.

Центр заработал в Гааге в июле 2023 года и, как говорили в ЕС, должен был иметь ключевое значение для расследования преступления агрессии России против Украины и способствовать формированию дел для будущих судебных процессов.