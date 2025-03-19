Зеленський озвучив червоні лінії для України у мирних переговорах з РФ

Український президент Володимир Зеленський заявив, що саме є червоними лініями для України у потенційних мирних переговорах з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з фінським президентом Александером Стуббом.

Відповідаючи на питання про червоні лінії для України, Зеленський сказав, що не може озвучити їх усі, однак зауважив декілька ключових моментів.

"Не втратити незалежність, суверенітет нашої держави, і щоби ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців", – підкреслив український президент.

Він додав, що не хоче обговорювати з РФ, "якою має бути наша армія", або "проговорювати економічні гарантії безпеки, де головна гарантія – це ЄС".

Зеленський також згадав тисячі в’язнів, яких утримує РФ, і серед яких не тільки військові, а й журналісти, політв’язні і цивільні.

"Вони всі повинні бути у своїх українських сім’ях. І ті, кого вони закатували, ми повинні отримати їх до сімей. Навіть тих хто загинув Це – безумовні речі. А ті території, які тимчасово окуповані – вони російськими не стануть ніколи", – резюмував Зеленський.

Тим часом Стубб заявив, що червоною лінією для Європи у процесі мирних переговорів з Росією є відсутність у неї змоги повторити свою агресію в майбутньому.

Він також заявив, що досвід Фінляндії свідчить, що Україна має у жодному разі не погоджуватися на умови Росії, які означатимуть втрату суверенітету та територіальної цілісності.

Також на пресконференції президент Володимир Зеленський визнав, що на мирних переговорах будуть підніматися територіальні питання, але наголосив, що це – червона лінія для України.