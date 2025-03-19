Зеленский озвучил красные линии для Украины в мирных переговорах с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский очертил красные линии для Украины в потенциальных мирных переговорах с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с финским президентом Александром Стуббом в среду в Хельсинки.

Отвечая на вопрос о красных линиях для Украины, Зеленский сказал, что не может озвучить их все, однако отметил несколько ключевых моментов.

"Не потерять независимость, суверенитет нашего государства, и чтобы никогда в жизни Россия не имела влияние на независимость украинцев", – подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что не хочет обсуждать с РФ, "какой должна быть наша армия", или "проговаривать экономические гарантии безопасности, где главная гарантия – это ЕС".

Зеленский также упомянул о тысячах заключенных, которых удерживает РФ и среди которых не только военные, но и журналисты, политзаключенные и гражданские.

"Они все должны быть со своими украинскими семьями. И те, кого они замучили – мы должны получить их в семьи. Даже тех, кто погиб. Это – безусловные вещи. А те территории, которые временно оккупированы – они российскими не станут никогда", – резюмировал Зеленский.

Между тем Стубб заявил, что красной линией для Европы в процессе мирных переговоров с Россией является отсутствие в РФ возможности повторить свою агрессию в будущем.

Он также заявил, что опыт Финляндии свидетельствует, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на условия России, которые будут означать потерю суверенитета и территориальной целостности.

Также на пресс-конференции президент Владимир Зеленский признал, что на мирных переговорах будут подниматься территориальные вопросы, но подчеркнул, что это – красная линия для Украины.