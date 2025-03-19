В Молдове депутату, который ушел в пророссийскую партию Шора, дали 12 лет тюрьмы

Суд Кишинева 19 марта признал виновным молдавского депутата Александра Нестеровского в коррупции и приговорил к 12 годам лишения свободы по делу о финансировании пророссийской партии Илана Шора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Суд признал Нестеровского виновным в пассивном взяточничестве и организации финансирования политической партии со стороны организованной преступной группировки.

Политика не только приговорили к 12 годам заключения, а также обязали выплатить более 1,1 миллиона леев, из которых 500 тысяч штрафа. Кроме того, Нестеровскому запретили занимать государственные должности в течение 12 лет.

Нестеровский не присутствовал во время оглашения приговора, поэтому его объявили в розыск. Где именно находится молдавский политик, не смог сказать даже его адвокат.

В то же время российские СМИ перед тем писали, что он получил гражданство РФ и поблагодарил Москву за "поддержку".

По данным обвинения, Александр Нестеровский якобы принял и получил деньги и товары за выход из фракции коммунистов и социалистов в парламенте и создание новой фракции, представляющей интересы "организованной преступной группировки" – проекта пророссийского олигарха Илана Шора.

Он также якобы был причастен к "незаконному финансированию политической партии", чтобы обеспечить Шору контроль над политическими, избирательными и социальными процессами в Молдове.

Нестеровского в сентябре 2024 года лишили депутатской неприкосновенности.

Напомним, сам Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банковской системы страны 1 миллиарда долларов – так называемой "кражи миллиарда".