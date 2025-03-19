Трамп рассказал об "очень хорошем разговоре" с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп отчитался об "очень хорошем" телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским в среду.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что имел "очень хороший телефонный разговор" с президентом Зеленским. Он рассказал, что он длился примерно один час.

По словам американского президента, значительная часть разговора основывалась на его вчерашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным "с целью согласования запросов и потребностей России и Украины".

"Мы находимся на правильном пути, и я попрошу государственного секретаря Марко Рубио и советника по вопросам национальной безопасности Майкла Уолца дать точное описание обсуждаемых вопросов", – подытожил он.

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

Тем временем Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.