У ЄС "глибоко стурбовані" арештом головного суперника Ердогана
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Туреччині про необхідність дотримуватись демократичних норм на тлі арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.
Про це вона сказала на пресконференції в Брюсселі 19 березня, передає "Європейська правда".
За словами фон дер Ляєн, арешт мера Стамбула "викликає глибоке занепокоєння".
"Як член Ради Європи і як країна-кандидат на вступ до ЄС, Туреччина має підтримувати демократичні цінності, особливо права виборних посадовців", – наголосила вона.
"Тому ми хочемо, щоб Туреччина залишалася відданою Європі, але це вимагає чіткої відданості демократичним нормам і практикам, і дуже важливо, щоб Туреччина поважала ці основоположні принципи", – додала вона.
Екрем Імамоглу був затриманий вранці в середу у зв'язку з корупційними звинуваченнями.
Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.
Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Реджепа Таїпа Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які, згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.