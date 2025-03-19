В ЕС "глубоко обеспокоены" арестом главного соперника Эрдогана

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Турции о необходимости соблюдать демократические нормы на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе 19 марта, передает "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, арест мэра Стамбула "вызывает глубокое беспокойство".

"Как член Совета Европы и как страна-кандидат на вступление в ЕС, Турция должна поддерживать демократические ценности, особенно права выборных должностных лиц", – подчеркнула она.

"Поэтому мы хотим, чтобы Турция оставалась преданной Европе, но это требует четкой преданности демократическим нормам и практикам, и очень важно, чтобы Турция уважала эти основополагающие принципы", – добавила она.

Экрем Имамоглу был задержан утром в среду в связи с коррупционными обвинениями.

Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.