ЗМІ: Зеленський і Трамп обговорили пропозицію часткового "перемирʼя" з РФ

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час розмови 19 березня обговорили питання про контроль за потенційним перемирʼям на полі бою.

Про це "Суспільному" повідомило джерело в Офісі президента, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника журналістів, Трамп розповів Зеленському про свою вчорашню розмову з Владіміром Путіним щодо України.

Український президент сказав Трампу, що в цілому підтримує припинення ударів по енергетиці, але це має бути взаємно з росіянами.

Крім того, очікується, що переговорні команди України та США мають обговорити з американцями "технічні деталі", зокрема, як це буде контролюватись.

"Також обговорили деталі режиму тиші в небі й на морі. І як можна досягти тиші вже на фронті. Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на фронті. Обговорили й питання звільнення полонених, це важливо в усій дипломатії зараз", – додав співрозмовник "Суспільного".

Сам Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Водночас 19 березня Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, попри те, що Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.