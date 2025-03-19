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СМИ: Зеленский и Трамп обсудили предложение частичного "перемирия" с РФ

Новости — Среда, 19 марта 2025, 19:33 — Олег Павлюк

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время разговора 19 марта обсудили вопрос о контроле за потенциальным перемирием на поле боя.

Об этом "Суспільному" сообщил источник в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника журналистов, Трамп рассказал Зеленскому о своем вчерашнем разговоре с Владимиром Путиным по Украине.

Украинский президент сказал Трампу, что в целом поддерживает прекращение ударов по энергетике, но это должно быть взаимно с россиянами.

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Кроме того, ожидается, что переговорные команды Украины и США должны обсудить с американцами "технические детали", в частности, как это будет контролироваться.

"Также обсудили детали режима тишины в небе и на море. И как можно достичь тишины уже на фронте. Зеленский проинформировал Трампа о ситуации на фронте. Обсудили и вопрос освобождения пленных, это важно во всей дипломатии сейчас", – добавил собеседник „Суспільного".

Сам Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим" и добавил, что значительная часть разговора основывалась на его вчерашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным "с целью согласования запросов и потребностей России и Украины".

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

В то же время 19 марта Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрел.

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Зеленский Трамп
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