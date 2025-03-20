У Чехії скептично сприймають розмову Трампа та Путіна

Голова Міністерства закордонних справ Чехії вважає, що телефонна розмова між американський президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним не принесла значного прогресу.

Його слова цитує Radio Prague International, передає "Європейська правда".

На думку Яна Ліпавського, телефонна розмова між Трампом і Путіним не принесла значного прогресу, адже "обмежене припинення вогню досі не узгоджене, а Росія не відступила від своїх вимог".

Віцепрем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан також скептично налаштований щодо результатів цієї телефонної розмови.

Зокрема він нагадав про те, що після цієї телефонної розмови Путін пообіцяв не атакувати енергетичну інфраструктуру України протягом 30 днів.

"Однак після нещодавніх атак на цивільні об'єкти з великою кількістю жертв серед цивільного населення, в тому числі дітей, виникає питання: що заважає Путіну погодитися на 30-денне припинення вогню без подальших умов, на яке погодилися українці?", – написав він у Х.

19 березня український президент Володимир Зеленський розповів, що він та Трамп домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя – відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

А Трамп, своєю чергою, заявив, що розмови із очільником Кремля, а потім із українським президентом – це "дві дуже хороші розмови".

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