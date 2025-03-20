В Чехии скептически воспринимают разговор Трампа и Путина

Глава Министерства иностранных дел Чехии считает, что телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным не принес значительного прогресса.

Его слова цитирует Radio Prague International, передает "Европейская правда".

По мнению Яна Липавского, телефонный разговор между Трампом и Путиным не принес значительного прогресса, ведь "ограниченное прекращение огня до сих пор не согласовано, а Россия не отступила от своих требований".

Вице-премьер-министр и министр внутренних дел страны Вит Ракушан также скептически настроен относительно результатов этого телефонного разговора.

В частности он напомнил о том, что после этого телефонного разговора Путин пообещал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в течение 30 дней.

"Однако после недавних атак на гражданские объекты с большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, возникает вопрос: что мешает Путину согласиться на 30-дневное прекращение огня без дальнейших условий, на которое согласились украинцы?", – написал он в Х.

19 марта украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он и Трамп договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

А Трамп, в свою очередь, заявил, что разговоры с главой Кремля, а затем с украинским президентом – это "два очень хороших разговора".

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