Парламент Естонії не підтримав законопроєкт про закриття кордону з Росією

Рійгікогу (парламент Естонії) на засіданні в четвер, 20 березня, відхилив ініційований партією Isamaa законопроєкт, згідно з яким парламент дав би уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Пропозицію Isamaa підтримали 14 депутатів, ще 61 був проти. Таким чином, законопроєкт було відхилено.

Лідер Isamaa Урмас Рейнсалу обґрунтував законопроєкт кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

На його думку, з огляду на нинішню безпекову ситуацію доречно закрити кордон між Естонією та Росією, а в органів безпеки та уряду Естонії є відповідні технічні можливості та правові підстави.

Цього тижня уряд Латвії у зв'язку з посиленням міграційного тиску ухвалив рішення щодо часткового закриття з 19 березня прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.

Фінляндія з кінця 2023 року закрила пункти пропуску на кордоні з Росією через штучний міграційний тиск, а також дозволила прикордонникам блокувати шукачів притулку з цієї країни.