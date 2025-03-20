Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией

Рийгикогу (парламент Эстонии) на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Предложение Isamaa поддержали 14 депутатов, еще 61 был против. Таким образом, законопроект был отклонен.

Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

По его мнению, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью уместно закрыть границу между Эстонией и Россией, а у органов безопасности и правительства Эстонии есть соответствующие технические возможности и правовые основания.

На этой неделе правительство Латвии в связи с усилением миграционного давления приняло решение о частичном закрытии с 19 марта пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.

Финляндия с конца 2023 года закрыла пункты пропуска на границе с Россией из-за искусственного миграционного давления, а также позволила пограничникам блокировать искателей убежища из этой страны.