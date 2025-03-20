Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати санкції проти Росії, поки вона не заплатить за всі збитки, які спричинила розв’язана нею війна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав, звертаючись до лідерів ЄС, які зібрались на саміт у Брюсселі.

За його словами, санкційний тиск на Росію має тривати, а поточні дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання не мають означати, що цей тиск має послабитись.

"Санкції повинні залишатися чинними доти, доки Росія не почне виводити свої війська з нашої землі і повністю не компенсує збитки, завдані її агресією. Я закликаю вас продовжувати боротися проти схем ухилення від санкцій і спроб Росії фінансувати свої військові зусилля", – підкреслив український президент.

Він нагадав, що Москва дуже часто порушує свої обіцянки – "в один момент вони дають слово, а через кілька годин воно вже нічого не означає".

"Ось чому ми повинні продовжувати підштовхувати Росію до миру. Разом із вами, звісно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити", – зазначив Зеленський.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати подальші європейські санкції проти Росії, якщо ті, за його словами, загрожуватимуть мирному врегулюванню війни в Україні.

Нещодавно із санкційного списку ЄС виключили сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

Газета Financial Times написала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, її хочуть позбавити права голосу.

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