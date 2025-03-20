Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость сохранять санкции против России, пока она не заплатит за все убытки, которые вызвала развязанная ею война.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал, обращаясь к лидерам ЕС, которые собрались на саммит в Брюсселе.

По его словам, санкционное давление на Россию должно продолжаться, а текущие дипломатические усилия по мирному урегулированию не должны означать, что это давление должно ослабнуть.

"Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не компенсирует ущерб, нанесенный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться против схем уклонения от санкций и попыток России финансировать свои военные усилия", – подчеркнул украинский президент.

Он напомнил, что Москва очень часто нарушает свои обещания – "в один момент они дают слово, а через несколько часов оно уже ничего не значит".

"Вот почему мы должны продолжать подталкивать Россию к миру. Вместе с вами, конечно, с Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы можем это сделать", – отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если те, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.

Недавно из санкционного списка ЕС исключили сестру российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Их исключение стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Газета Financial Times написала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, ее хотят лишить права голоса.

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