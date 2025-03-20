ЗМІ: новий прем'єр Канади планує оголосити дострокові вибори

Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні, як очікується, цієї неділі, 23 березня, оголосить позачергові вибори, які мають відбутись 28 квітня.

Про це агентству AFP розповіли джерела в уряді, повідомляє "Європейська правда".

Один зі співрозмовників агентства повідомив: "Очікується, що в неділю прем'єр-міністр оголосить вибори на 28 квітня".

Інше джерело підтвердило інформацію про цю дату дострокових виборів.

Це буде перша виборча кампанія для Карні, який лише минулого тижня змінив на посаді колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на посаді прем’єра і лідера Ліберальної партії.

Раніше Карні не обіймав жодних виборних посад.

Протягом останнього року в опитуваннях громадської думки домінувала Консервативна партія. Однак на тлі розв’язаної президентом США Дональдом Трампом торгової війни ліберали почали відігравати відставання.

Призначаючи дострокові вибори, Карні намагається скористатися очевидною позитивною динамікою в опитуваннях для лібералів.

Торговельна війна Трампа та його розмови про те, що Канада стане 51-м штатом США, стали політичним тлом приходу Карні до влади.

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