СМИ: новый премьер Канады планирует объявить досрочные выборы

Новый премьер-министр Канады Марк Карни, как ожидается, в это воскресенье, 23 марта, объявит внеочередные выборы, которые должны состояться 28 апреля.

Об этом агентству AFP рассказали источники в правительстве, сообщает "Европейская правда".

Один из собеседников агентства сообщил: "Ожидается, что в воскресенье премьер-министр объявит выборы на 28 апреля".

Другой источник подтвердил информацию об этой дате досрочных выборов.

Это будет первая избирательная кампания для Карни, который лишь на прошлой неделе сменил на посту бывшего премьер-министра Джастина Трюдо на посту премьера и лидера Либеральной партии.

Ранее Карни не занимал никаких выборных должностей.

В течение последнего года в опросах общественного мнения доминировала Консервативная партия. Однако на фоне развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны либералы начали отыгрывать отставание.

Назначая досрочные выборы, Карни пытается воспользоваться очевидной положительной динамикой в опросах для либералов.

Торговая война Трампа и его разговоры о том, что Канада станет 51-м штатом США, стали политическим фоном прихода Карни к власти.

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