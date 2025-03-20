В Латвії назвали умову використання протипіхотних мін

Командувач Національних збройних сил (НЗС) Латвії Каспар Пуданс заявив, що встановлення протипіхотних мін відбуватиметься тільки в разі ймовірного нападу на країну.

Його заяву наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, вихід з Оттавської конвенції, або угоди про заборону використання некерованих протипіхотних мін, не входить до списку пріоритетів Національних збройних сил.

"(Ми встановимо їх) перед очікуваним нападом. Ми також дивилися, вивчали, у мене немає повної відповіді, але одним з аргументів є також те, як довго міна може лежати в землі і чи потрібно її замінювати", – сказав Пуданс.

Рік тому НЗС закликали Латвію не виходити з Оттавської конвенції, оскільки, на думку збройних сил, існують й інші протипіхотні методи.

Пуданс підтвердив, що позиція НЗС істотно не змінилася. Крім того, він заявив, що це рішення не повинно змінювати наявні плани з оборони та закупівлі озброєнь.

"Підрахуємо, що нам може знадобитися додатково, яка підготовка. А потім, залежно від наявних ресурсів, подивимося", – прокоментував командувач потребу в некерованих протипіхотних мінах.

Якщо Сейм схвалить рішення уряду, Латвія протягом шести місяців вийде з Оттавської конвенції.

Як відомо, Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили у вівторок про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Коментуючи намір країн Балтії та Польщі вийти із конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна назвав неправильним те, що "ми забороняємо собі використовувати зброю, яку Росія готова застосувати проти нас".

А у Польщі хочуть розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".