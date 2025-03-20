Швеция не считает риском покупку оружия у США

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не считает покупку американского оружия риском для безопасности, хотя и добавил, что для Европы было бы полезно стать менее зависимой от Вашингтона в вопросах вооружений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Перед участием в саммите ЕС в Брюсселе в четверг Кристерссон ответил на вопрос журналистов о том, может ли покупка оружия американского производства представлять риск для безопасности Европы.

"Нет, я бы так не сказал. У нас есть хороший опыт сотрудничества с американской оборонной промышленностью", – сказал он.

Шведский премьер в то же время сказал, что считает, что европейская оборонная промышленность должна стать сильнее.

"И шведская оборонная промышленность, и многие европейские страны выиграли бы, если бы были чуть менее зависимыми от американской оборонной промышленности", – добавил Кристерссон.

Президентство Дональда Трампа побудило европейские государства пересмотреть чрезмерное полагание на американскую безопасность.

Накануне Еврокомиссия обнародовала свою стратегию безопасности "Готовность 2030", призвав страны-члены покупать большую часть своего военного оборудования в Европе, работая преимущественно с европейскими поставщиками.

По данным СМИ, Канада ведет переговоры с Европейским Союзом о присоединении к усилиям ЕС, направленным на то, чтобы избавиться от зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности.