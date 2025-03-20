ЄС перерахував Україні 1 млрд євро в рамках кредиту G7 коштом прибутків з росактивів

20 березня Європейська комісія перерахувала Україні додатковий транш у розмірі 1 млрд євро в рамках своєї виняткової макрофінансової допомоги, який буде погашений за рахунок надходжень від знерухомлених російських державних активів в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Загалом сума макрофінансової допомоги становить 18,1 млрд євро, що є внеском ЄС в очолювану "Групою семи" ініціативу кредитування ERA, яка в сукупності має на меті надати Україні приблизно 45 млрд євро фінансової підтримки.

З цим платежем загальний обсяг кредитування Єврокомісією України в рамках цієї програми досягне 4 млрд євро з початку року.

"Сьогоднішнім платежем у розмірі 1 млрд євро ми підтверджуємо нашу непохитну відданість Україні. Ми допомагаємо економіці країни не зупинятися на досягнутому і відновлювати критично важливу інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Наразі тривають переговори з Україною щодо графіка наступних виплат. Комісія готова надати решту коштів макрофінансової підтримки відповідно до потреб країни, як до цього закликали європейські лідери на засіданні спеціального саміту на початку цього місяця.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на $50 млрд за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня 2024 року Україна отримала від США перший транш із запланованих $20 млрд американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.

7 березня Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії – 752 млн фунтів стерлінгів (близько $971,9 млн).

А 13 березня Україна отримала в межах кредиту 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд США) від Канади.