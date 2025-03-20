Инициатива по "перевооружению Европы" (Rearm Europe), представленная Еврокомиссией, разработана так, чтобы часть этих средств была потрачена на перевооружение украинской армии.

Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос "Европейской правды" на встрече с журналистами в Киеве.

Домбровскис напомнил, что 800-миллиардная инициатива Rearm Europe, разработанная для финансирования перевооружения украинской армии, в качестве одного из своих элементов поощряет сотрудничество между европейскими и украинскими оборонными компаниями.

Также одним из ее элементов является предоставление государствам-членам 150 миллиардов евро для совместных закупок военной техники странами-членами ЕС. "Это должно быть военное оборудование, которое производится в ЕС, Европейском экономическом пространстве или то, что производится в Украине", – напомнил еврокомиссар.

Отвечая на вопрос "ЕвроПравды", Домбровскис отметил, что закупленная по этому механизму техника может быть предусмотрена и для ВСУ.

"Это может быть использовано для оказания военной поддержки Украине", – заявил он.

Предложенная Еврокомиссией схема не накладывает на государства-члены обязанности относительно доли финансирования, переданной ВСУ, но содержит меры, которые позволят передачу оружия Украине. "Предоставление странам-членам ЕС дополнительной фискальной гибкости, безусловно, упростит принятие таких решений странами-членами ЕС", – пояснил он.

"Мы не уточняем тип товаров – это могут быть боеприпасы, это может быть артиллерия и т.д.", – добавил еврокомиссар.

Как сообщалось, Домбровскис в Киеве также рассказал, как ЕС будет помогать бюджету Украины до конца 2025 года.

Заметим, что "Белая книга" ЕС по обороне предусматривает передачу 2 млн снарядов для Украины ежегодно.