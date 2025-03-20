Представника РФ викликали до МЗС Естонії через прикордонну суперечку на річці Нарва

До Міністерства закордонних справ Естонії у четвер, 20 березня, викликали тимчасового повіреного у справах РФ, вручивши йому дипломатичну ноту у зв'язку з прикордонним інцидентом, що стався навесні минулого року на річці Нарва.

Про це йдеться в заяві МЗС Естонії, повідомляє "Європейська правда".

У ноті МЗС Естонії зазначає, що російській стороні були зроблені різні пропозиції щодо конструктивної співпраці, які були відкинуті.

"Естонія доходить висновку, що сторони не зможуть домовитися про інцидент у 2024 році. Ми наголошуємо, що територія Естонії недоторканна, і захоплення буїв з естонських вод не буде прийнято, а також нагадуємо про нашу вимогу повернути вкрадені у нас буї", – наголосили в естонському зовнішньополітичному відомстві.

Враховуючи майбутній навігаційний сезон, Естонія поінформувала Росію, що цього року має намір знову встановити буї.

У ноті підкреслюється, що Естонія хоче вирішити питання встановлення буїв у конструктивному ключі.

Навесні 2024 року Росія заявила, що не згодна з місцем розміщення приблизно половини з 250 буїв, запланованих до встановлення на річці Нарва, і в ніч на 23 травня російські прикордонники зняли 25 встановлених в естонських водах буїв.

Тоді прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня засудила дії російських прикордонників, а міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала дії Росії недружнім актом.

У липні Міністерство закордонних справ Естонії запропонувало Росії провести спільне вимірювання дна річки Нарви, щоб усунути розбіжності, що виникли з приводу фарватеру, осьова лінія якого також є основою естонсько-російської контрольної лінії. Однак наприкінці серпня РФ від цієї пропозиції відмовилася.

У жовтні стало відомо, що Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) планує протестувати варіанти встановлення водної інфраструктури у тих місцях на естонсько-російському кордоні, де легше нелегально перетинати прикордонні води.