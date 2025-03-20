Представителя РФ вызвали в МИД Эстонии из-за пограничного спора на реке Нарва

В Министерство иностранных дел Эстонии в четверг, 20 марта, вызвали временного поверенного в делах РФ, вручив ему дипломатическую ноту в связи с пограничным инцидентом, произошедшим весной прошлого года на реке Нарва.

Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии, сообщает "Европейская правда".

В ноте МИД Эстонии отмечает, что российской стороне были сделаны различные предложения по конструктивному сотрудничеству, которые были отвергнуты.

"Эстония приходит к выводу, что стороны не смогут договориться об инциденте в 2024 году. Мы подчеркиваем, что территория Эстонии неприкосновенна, и захват буев из эстонских вод не будет принят, а также напоминаем о нашем требовании вернуть украденные у нас буи", – отметили в эстонском внешнеполитическом ведомстве.

Учитывая предстоящий навигационный сезон, Эстония проинформировала Россию, что в этом году намерена снова установить буи.

В ноте подчеркивается, что Эстония хочет решить вопрос установки буев в конструктивном ключе.

Весной 2024 года Россия заявила, что не согласна с местом размещения примерно половины из 250 буев, запланированных к установке на реке Нарва, и в ночь на 23 мая российские пограничники сняли 25 установленных в эстонских водах буев.

Тогда премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила действия российских пограничников, а министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала действия России недружественным актом.

В июле Министерство иностранных дел Эстонии предложило России провести совместное измерение дна реки Нарвы, чтобы устранить разногласия, возникшие по поводу фарватера, осевая линия которого также является основой эстонско-российской контрольной линии. Однако в конце августа РФ от этого предложения отказалась.

В октябре стало известно, что Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) планирует протестировать варианты установки водной инфраструктуры в тех местах на эстонско-российской границе, где легче нелегально пересекать пограничные воды.