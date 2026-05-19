У Польщі помітили дрони біля кордону з Україною – це виявилися військові навчання

Мешканці польського міста Грубешів, що знаходиться за 5 кілометрів від кордону з Україною, у вівторок повідомили про невідомі дрони в небі; польські військові запевнили, що це заплановані навчальні польоти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Onet.

У вівторок жителі Люблінського воєводства повідомили про невпізнані дрони над Грубешовом, поширюючи відео в соцмережах, на яких чути характерне дзижчання безпілотників.

Оперативне командування Збройних сил Польщі прокоментувало ці повідомлення, заявивши, що йдеться про планові військові навчання.

"Ми хотіли б повідомити вас, що наразі на сході Польщі відбуваються планові навчання системи протиповітряної оборони, які триватимуть до середи, 20 травня", – йдеться у заяві, оприлюдненій на платформі X.

Військові заявили, що в маневрах беруть участь підрозділи повітряних сил та сухопутних військ, а їхньою метою є перевірка процедур та бойової готовності.

У командуванні додали, що у північній частині країни тривають тактично-спеціальні навчання COMMON SAREX-26, під час яких військові вдосконалюють процедури проведення пошукових операцій на суші та на морі.

Нагадаємо, у вівторок, 19 травня, румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив "заблукалий" український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття такого апарата над територією країни.

Міністерство закордонних справ України перепросило в Естонії через "ненавмисні інциденти" з безпілотниками.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи інцидент зі збиттям українського дрона заявив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії.