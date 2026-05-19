Опонент Стармера вже готує програму на перші 100 днів на посаді прем’єра

Команда мера Великого Манчестера, лейбориста Енді Бернема, розробляє план дій на перші 100 днів його перебування при владі на випадок, якщо цей політик від Лейбористської партії переможе на вирішальних довиборах і замінить прем’єр-міністра Кіра Стармера на посаді.

Про це виданню Politico повідомили троє осіб, які працювали з мером Великого Манчестера, пише "Європейська правда".

За словами двох із них, план перебуває на початковій стадії розробки, але, ймовірно, включатиме реформи застарілої системи соціального забезпечення Англії.

Один із цих співрозмовників додав, що тривають дискусії щодо включення до плану заходів для вирішення проблеми зростання рахунків за енергоносії для домогосподарств.

Цей план свідчить про серйозність, з якою соратники Бернема, який раніше обіймав посаду міністра за часів Тоні Блера, ставляться до перспективи того, що він стане сьомим прем’єр-міністром з 2016 року.

Союзники Бернема зараз одночасно працюють над кампанією на довиборах, щоб перемогти партію Найджела Фараджа Reform UK, та над національним планом управління країною з Даунінг-стріт.

Четверта особа, яка працювала з Бернемом, сказала, що вони "досить стурбовані" тим, що досі було зроблено занадто мало роботи над політикою на урядовому рівні, хоча вони зазначили, що час ще є. "Якщо ви не зробите це правильно, то в результаті Найджел Фарадж стане прем’єр-міністром", – додали вони.

У вівторок Лейбористська партія офіційно висунула Бернема кандидатом на червневі довибори до парламенту в окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії. Якщо він переможе Reform UK і стане депутатом, Бернем отримає право позмагатись з Кіром Стармером за лідерство у Лейбористській партії і має всі шанси перемогти та стати новим прем'єр-міністром Британії.

Останнє опитування, проведене серед членів Лейбористської партії Великої Британії, показало, що головним претендентом на посаду нового лідера партії є Енді Бернем.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не збирається покидати свою посаду через внутрішньопартійний тиск після поразки на місцевих виборах.

