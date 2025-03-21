Президент Литви: війська США – найбільший фактор стримування Росії

Президент Литви Гітанас Науседа впевнений, що американські війська в країнах Балтії не будуть виведені.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда"

На думку Науседи, це дуже важливо, адже "це найбільший фактор стримування".

"Це стримуватиме Росію від агресивних дій у майбутньому", – наголосив він.

Окрім цього, глава Литви повідомив, що нещодавно із президентом Франції Емманюелем Макроном було обговорення, як найкраще використовувати ядерну парасольку Франції. Але про розміщення ядерної зброї на території Литви не йшлося.

"Ми були б готові обговорити можливість використання цього ядерного щита або, принаймні, ідеї ядерного щита для східних країн", – сказав литовський президент.

На тлі можливого відкликання американських військ з Європи Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.

А прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що "ядерна парасолька" США в Європі залишиться на місці, оскільки Вашингтон не хоче ризикувати розповсюдженням ядерної зброї.

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