Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что американские войска в странах Балтии не будут выведены.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По мнению Науседы, это очень важно, ведь "это самый большой фактор сдерживания".

"Это будет сдерживать Россию от агрессивных действий в будущем", – подчеркнул он.

Кроме этого, глава Литвы сообщил, что недавно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном было обсуждение, как лучше всего использовать ядерный зонтик Франции. Но о размещении атомного оружия на территории Литвы речь не шла.

"Мы были бы готовы обсудить возможность использования этого ядерного щита или, по крайней мере, идеи ядерного щита для восточных стран", – сказал литовский президент.

На фоне возможного отзыва американских войск из Европы Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

А премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что "ядерный зонтик" США в Европе останется на месте, поскольку Вашингтон не хочет рисковать распространением ядерного оружия.

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