У ЄС критикують "мільярдний" пакет Каллас для України через відсутність конкретики

Пропозиція головної дипломатки Європейського Союзу Каї Каллас стосовно скерування мільярдів євро для військової допомоги Україні загальмувала через відсутність конкретних планів її втілення.

Про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".

Пропозицію Каллас щодо мільярдів євро на підтримку України зброєю уперше презентували на позачерговому саміті ЄС 6 березня, причому пізніше глава дипломатії ЄС назвала число в 40 мільярдів євро.

Але, за інформацією "ЄвроПравди", у Євросоюзі вже тоді висловили нерозуміння через абстрактність плану, вартість якого щоразу змінювалась.

"Навіть якщо відкинути Угорщину, з якою від початку було все зрозуміло – Каї Каллас все одно не вдалося зібрати одностайну підтримку своєї ідеї у Європі", – ідеться в матеріалі.

Це відобразилось у пошуку формулювань стосовно плану Каллас під час складання висновків саміту ЄС 20 березня, які змінювались щонайменше двічі.

У фінальній версії висновків була згадана конкретна потреба України в артилерійських боєприпасах, але наголошено на "необов’язковості" підтримки плану топдипломатки ЄС.

За даними джерел "ЄвроПравди", на зміні формулювання пункту щодо військової допомоги Україні найбільше наполягали Італія, Франція та Словаччина.

"Ці країни об'єднало несприйняття однієї з ключових ідей початкової ініціативи Каллас щодо обов’язкових внесків кожною державою ЄС до фонду військової підтримки України, розмір яких вираховувався б залежно від обсягу ВНД кожної держави", – ідеться у статті.

За словами одного з топдипломатів ЄС, незалежно від бажання чи небажання їхніх держав брати участь у проєкті Каллас, її пропозиція "дуже сира" і не дозволяє урядам зобов’язуватися надавати мільярди євро з національних бюджетів.

"Дехто каже, що треба приймати рішення вже зараз, бо вже майже середина року, і Україні потрібна підтримка. Але як ми пояснимо це своїм громадянам? Куди підуть ці гроші? Бо насправді ж чіткої пропозиції немає", – заявив дипломат.

Більше читайте у статті кореспондентки "ЄвроПравди" Тетяни Висоцької: ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи.