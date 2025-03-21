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У ЄС критикують "мільярдний" пакет Каллас для України через відсутність конкретики

ексклюзив
Новини — П'ятниця, 21 березня 2025, 16:10 — Тетяна Висоцька, Олег Павлюк

Пропозиція головної дипломатки Європейського Союзу Каї Каллас стосовно скерування мільярдів євро для військової допомоги Україні загальмувала через відсутність конкретних планів її втілення.

Про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".

Пропозицію Каллас щодо мільярдів євро на підтримку України зброєю уперше презентували на позачерговому саміті ЄС 6 березня, причому пізніше глава дипломатії ЄС назвала число в 40 мільярдів євро.

Але, за інформацією "ЄвроПравди", у Євросоюзі вже тоді висловили нерозуміння через абстрактність плану, вартість якого щоразу змінювалась.

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"Навіть якщо відкинути Угорщину, з якою від початку було все зрозуміло – Каї Каллас все одно не вдалося зібрати одностайну підтримку своєї ідеї у Європі", – ідеться в матеріалі.

Це відобразилось у пошуку формулювань стосовно плану Каллас під час складання висновків саміту ЄС 20 березня, які змінювались щонайменше двічі.

У фінальній версії висновків була згадана конкретна потреба України в артилерійських боєприпасах, але наголошено на "необов’язковості" підтримки плану топдипломатки ЄС.

За даними джерел "ЄвроПравди", на зміні формулювання пункту щодо військової допомоги Україні найбільше наполягали Італія, Франція та Словаччина.

ЗМІ: Італія, Франція і Словаччина наполягли на м'якшій версії плану Каллас щодо допомоги Україні

"Ці країни об'єднало несприйняття однієї з ключових ідей початкової ініціативи Каллас щодо обов’язкових внесків кожною державою ЄС до фонду військової підтримки України, розмір яких вираховувався б залежно від обсягу ВНД кожної держави", – ідеться у статті.

За словами одного з топдипломатів ЄС, незалежно від бажання чи небажання їхніх держав брати участь у проєкті Каллас, її пропозиція "дуже сира" і не дозволяє урядам зобов’язуватися надавати мільярди євро з національних бюджетів.

"Дехто каже, що треба приймати рішення вже зараз, бо вже майже середина року, і Україні потрібна підтримка. Але як ми пояснимо це своїм громадянам? Куди підуть ці гроші? Бо насправді ж чіткої пропозиції немає", – заявив дипломат.

Більше читайте у статті кореспондентки "ЄвроПравди" Тетяни Висоцької: ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи.

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Зброя ЗСУ Кая Каллас
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