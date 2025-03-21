В ЕС критикуют "миллиардный" пакет Каллас для Украины из-за отсутствия конкретики

Предложение главного дипломата Европейского Союза Каи Каллас о направлении миллиардов евро на военную помощь Украине затормозилось из-за отсутствия конкретных планов его воплощения.

Об этом говорится в материале "Европейской правды".

Предложение Каллас о миллиардах евро на поддержку Украины оружием впервые презентовали на внеочередном саммите ЕС 6 марта, причем позже глава дипломатии ЕС назвала число в 40 миллиардов евро.

Но, по информации "ЕвроПравды", в Евросоюзе уже тогда выразили непонимание из-за абстрактности плана, стоимость которого каждый раз менялась.

"Даже если отбросить Венгрию, с которой изначально было все понятно – Кайе Каллас все равно не удалось собрать единодушную поддержку своей идеи в Европе", – говорится в материале.

Это отразилось в поиске формулировок относительно плана Каллас при составлении выводов саммита ЕС 20 марта, которые менялись по меньшей мере дважды.

В финальной версии выводов была упомянута конкретная потребность Украины в артиллерийских боеприпасах, но отмечена "необязательность" поддержки плана топ-дипломата ЕС.

По данным источников "ЕвроПравды", на изменении формулировки пункта о военной помощи Украине больше всего настаивали Италия, Франция и Словакия.

"Эти страны объединило неприятие одной из ключевых идей первоначальной инициативы Каллас относительно обязательных взносов каждым государством ЕС в фонд военной поддержки Украины, размер которых высчитывался бы в зависимости от объема ВНД каждого государства", – говорится в статье.

По словам одного из топ-дипломатов ЕС, независимо от желания или нежелания их государств участвовать в проекте Каллас, ее предложение "очень сырое" и не позволяет правительствам обязываться предоставлять миллиарды евро из национальных бюджетов.

"Некоторые говорят, что надо принимать решение уже сейчас, потому что уже почти середина года, и Украине нужна поддержка. Но как мы объясним это своим гражданам? Куда пойдут эти деньги? Ведь на самом деле четкого предложения нет", – заявил дипломат.

Больше читайте в статье корреспондента "ЕвроПравды" Татьяны Высоцкой: ЕС готовится к войне: как европейские лидеры согласовывали новые инициативы по безопасности.