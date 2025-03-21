Президент Чехии прокомментировал массированную атаку РФ на Одессу, где находился с визитом

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал массированную атаку российских дронов, в частности на Одессу, где он накануне находился с визитом.

Его заявление приводит Radio Prague International, сообщает "Европейская правда".

Как отметил чешский президент, проведение таких масштабных атак в тот момент, когда начинаются переговоры о прекращении огня и возможном мирном соглашении, не свидетельствует о том, что российская сторона серьезно на это настроена.

Павел рассказал, что получил пока что только предварительные данные, согласно которым это была самая крупная атака на Одессу, и использовалась "несколько иная тактика воздушного удара".

По его словам, вероятно, нужно существенно увеличить давление на РФ, чтобы она изменила свой подход к мирным переговорам.

"Судя по тому, что мы можем видеть и слышать, пока не похоже, что российская сторона намерена заключать какое-то перемирие. Видимо, потребуется применить то давление, о котором говорил американский президент (Дональд Трамп), и которое должно быть достаточно ощутимым для России, чтобы она отреагировала", – подчеркнул Павел.

Как известно, Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.

Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила российские удары и заявила, что это свидетельствует о том, как выглядит мир, обещанный Кремлем.