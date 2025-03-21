Зеленський: ООН не може бути альтернативою іноземним військам або гарантіям безпеки

Український президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить ООН як альтернативу можливому розміщенню в Україні іноземного контингенту або гарантіям безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав на спільній з чеським президентом Петром Павелом пресконференції у Києві, його цитує "Укрінформ".

Його заява з’явилась на тлі повідомлень ЗМІ про те, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість створення місії для захисту майбутньої мирної угоди між Україною і РФ під егідою Організації Об'єднаних Націй.

"При всій повазі ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту, або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні, логічні стосунки з Організацією Об’єднаних Націй... але ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки", – зазначив Зеленський.

За його словами, в ООН не буде жодного мандату захищати Україну, якщо Владімір Путін знов прийде з війною.

Водночас український президент додав, що допомогу від ООН майбутньому контингенту Україна готова обговорювати.

20 березня британський премʼєр-міністр Кір Стармер відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

На цьому тлі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.