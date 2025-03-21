Зеленский: ООН не может быть альтернативой иностранным войскам или гарантиям безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не видит ООН как альтернативу возможному размещению в Украине иностранного контингента или гарантиям безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал на совместной с чешским президентом Петром Павелом пресс-конференции в Киеве, его цитирует "Укринформ".

Его заявление появилось на фоне сообщений СМИ о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность создания миссии для защиты будущего мирного соглашения между Украиной и РФ под эгидой Организации Объединенных Наций.

"При всем уважении ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту, или гарантиям безопасности. Мы поддерживаем разумные, логичные отношения с Организацией Объединенных Наций... но ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности", – отметил Зеленский.

По его словам, в ООН не будет никакого мандата защищать Украину, если Владимир Путин вновь придет с войной.

В то же время украинский президент добавил, что помощь от ООН будущему контингенту Украина готова обсуждать.

20 марта британский премьер-министр Кир Стармер отметил необходимость обеспечения любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

На этом фоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.