Вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин заявил, что российские шпионские службы помогли властям Белграда отреагировать на многомесячные антиправительственные протесты.

Об этом Вулин заявил в интервью российским пропагандистам из "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

Сербский вице-премьер выразил благодарность "российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, прежде всего информацией".

"Они знают, какая опасность нависла над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация, и я очень благодарен за это", – добавил Вулин.

Он также напомнил, что спецслужбы России и Сербии договорились о сотрудничестве в борьбе с "цветными революциями", и это соглашение остается в силе.

Напомним, после трагедии на железнодорожном вокзале в сербском городе Новый Сад, в результате которой погибли уже 16 человек, в стране начались масштабные студенческие антиправительственные протесты.

В частности, 15 марта огромные толпы людей собрались в центре Белграда на митинг, который считался кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента Александара Вучича.

Студенты, участвовавшие в антиправительственных протестах, обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о погибших в городе Новый Сад.

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