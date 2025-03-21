В Стамбуле тысячи людей третий день подряд протестуют из-за задержания оппозиционного мэра

В турецком Стамбуле тысячи людей вышли к мэрии города на акцию протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу – главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Многие рассматривают арест Имамоглу как политически мотивированную попытку отстранить оппозиционера от участия в следующих президентских выборах, которые сейчас запланированы на 2028 год.

AP

AP

По сообщениям местных СМИ, Имамоглу допросила полиция в течение четырех часов в связи с обвинениями в коррупции, во время которых он отрицал все обвинения. Ожидается, что вечером в субботу его доставят для допроса в прокуратуру.

В пятницу власти Анкары и Измира объявили о пятидневном запрете на проведение демонстраций, после того, как аналогичная мера была введена ранее в Стамбуле. В пятницу власти объявили о перекрытии дорог в Стамбуле и закрыли остановки метро возле университета в Анкаре.

Озгюр Озель, представитель оппозиционной Республиканской народной партии, призвал людей собираться и проводить демонстрации.

"Я приглашаю десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы людей на мирные демонстрации, выразить нашу демократическую реакцию и воспользоваться нашими конституционными правами", – сказал он.

Оппозиционная партия также призвала граждан принять участие в символических выборах в воскресенье – через импровизированные урны для голосования, которые будут установлены по всей Турции, – чтобы продемонстрировать солидарность с Имамоглу.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

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