Естонія не визнаватиме закордонні паспорти Росії без біометрики

З кінця березня Естонія більше не визнаватиме небіометричні закордонні паспорти, видані Росією.

Про це йдеться на сайті естонського Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

Естонія з 31 березня більше не визнає російські небіометричні закордонні паспорти.

У МЗС Естонії заявили, що люди, які мають дозвіл на проживання в Естонії або іншій країні-члені Європейського Союзу і наразі користуються небіометричним російським паспортом, мають час до 30 вересня 2025 року, щоб подати заяву на отримання біометричного паспорта.

"Небіометричні закордонні паспорти, які видає Росія, не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації і несуть у собі різні ризики для безпеки", – наголосили у естонському зовнішньополітичному відомстві.

Там пояснили це тим, що небіометричні закордонні паспорти не містять електронних носіїв інформації, через що неможливо порівняти персональні дані власника паспорта з даними на мікрочіпі.

"На відміну від біометричного паспорта, виданого Росією, установу, яка видала паспорт, визначити не так просто, що ускладнює ідентифікацію невизнаних документів (наприклад, виданих на окупованих територіях)", – наголосили у заяві.

Також у МЗС країни наголосили, що російські паспорти – в тому числі біометричні –, видані в невизнаних регіонах, не приймаються країнами Шенгенської зони як проїзні документи.

З липня Чехія перестала визнавати російські небіометричні закордонні паспорти – і громадяни Росії з такими паспортами не зможуть перебувати на території Чехії легально.

Восени у чеському парламенті запропонували надавати громадянство Чехії для росіян тільки за умови, що вони відмовляться від громадянства Росії, аби мінімізувати безпекові ризики.