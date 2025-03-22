Эстония не будет признавать загранпаспорта России без биометрики

С конца марта Эстония больше не будет признавать небиометрические загранпаспорта, выданные Россией.

Об этом говорится на сайте эстонского Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Эстония с 31 марта больше не признает российские небиометрические загранпаспорта.

В МИД Эстонии заявили, что люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии или другой стране-члене Европейского Союза и сейчас пользуются небиометрическим российским паспортом, имеют время до 30 сентября 2025 года, чтобы подать заявление на получение биометрического паспорта.

"Небиометрические загранпаспорта, которые выдает Россия, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе различные риски для безопасности", – отметили в эстонском внешнеполитическом ведомстве.

Там объяснили это тем, что небиометрические загранпаспорта не содержат электронных носителей информации, из-за чего невозможно сравнить персональные данные владельца паспорта с данными на микрочипе.

"В отличие от биометрического паспорта, выданного Россией, учреждение, выдавшее паспорт, определить не так просто, что затрудняет идентификацию непризнанных документов (например, выданных на оккупированных территориях)", – отметили в заявлении.

Также в МИД страны отметили, что российские паспорта – в том числе биометрические -, выданные в непризнанных регионах, не принимаются странами Шенгенской зоны как проездные документы.

С июля Чехия перестала признавать российские небиометрические загранпаспорта – и граждане России с такими паспортами не смогут находиться на территории Чехии легально.

Осенью в чешском парламенте предложили предоставлять гражданство Чехии для россиян только при условии, что они откажутся от гражданства России, чтобы минимизировать риски безопасности.