Італійське місто потерпає від нашестя мошок: жителі просять оголосити надзвичайний стан

Жителі невеликого італійського міста Орбетелло домагаються запровадження надзвичайного стану, щоб допомогти боротися з нашестям мошок.

Про це йдеться у публікації AP, повідомляє "Європейська правда".

Місцеві рибалки кажуть, що нашестя почалися близько трьох тижнів тому, і звинувачують у цьому масове вимирання мальків риб, які поїдають личинок мошкари.

У четвер мерія Орбетелло виділила 300 тисяч євро і пообіцяла провести низку екстрених заходів для боротьби з мошками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandro Gassmann Official (@alessandro_gassmann_official)

Було створено постійну комісію, а надзвичайні заходи будуть спрямовані на "захист громадян та економічної діяльності в цьому районі", заявив мер Андреа Казаменті.

Однак місцеві жителі вимагають оголосити надзвичайний стан, щоб вивільнити ще більше коштів. Петиція на change.org "Врятуйте лагуну Орбетелло" зібрала понад 19 000 підписів.

"Ми не можемо прогулятися на свіжому повітрі. Ми не можемо відкрити вікна. Ми ізольовані в будинку, як у перші дні пандемії COVID-19", – ідеться в петиції.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Францію охопив ажіотаж через повідомлення про нібито нашестя клопів – цих комах виявляли у школах, поїздах, лікарнях і кінотеатрах.

Міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.

Фахівці вказували, що за останнє десятиліття кількість випадків зараження клопами неухильно зростала по всьому світу, що пов'язано з підвищенням температури, поширенням туризму і забороною на деякі хімічні речовини, які раніше використовувалися для знищення клопів.